События

19:47 30.06.2020

В Одесской области за выходные зафиксировано 278 нарушений условий карантина, оштрафованы три ночные клубы

1 мин читать
В Одесской области за выходные зафиксировано 278 нарушений условий карантина, оштрафованы три ночные клубы

В Одесской области в результате усиленной проверки заведений и продовольственных рынков на соблюдение карантинных требований было составлено 278 протоколов о нарушениях, в частности ТОП-3 ночные клубы Одессы получили штрафы, также 22 протокола были составлены на 5 продовольственных рынках, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый.

"С 26.06 по 29.06 на территории области было проверено 2443 заведения. Госпотребслужба составила 252 протокола о нарушении противоэпидемических требований в соответствии со ст.42 КоАП. А Главное управление Национальной полиции в течение уикенда в Одесской области осуществило 119 рейдов, зафиксировав 26 нарушений", - отметила Куцый, передает пресс-служба ОГА.

Глава ОГА также подчеркнул, что за минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, выявлено 66 больных коронавирусом, из них - 8 детей и 8 медработников. Сейчас всего по Одесской области зафиксировано 1696 больных COVID-2019, активных случаев - 907.

"Прошу всех, а особенно предпринимателей, не забывать, что вирус никуда не делся и продолжает распространяться по стране. Понимаю, лето - период активного отдыха, путешествий и дружеских компаний, но каждому из нас необходимо помнить о главном - безопасности и здоровье", - добавил Куцый.

Теги: #карантин #нарушения #одесская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:49 30.06.2020
Банкиры отмечают отсутствие массовых отказов от POS-терминалов в карантин и восстановление торгового эквайринга в июне

Банкиры отмечают отсутствие массовых отказов от POS-терминалов в карантин и восстановление торгового эквайринга в июне

16:17 29.06.2020
В Одесской области ограничено движение по мосту Хаджибейского лимана

В Одесской области ограничено движение по мосту Хаджибейского лимана

20:31 27.06.2020
Если не контролировать соблюдение карантина, то через две недели будет еще хуже - глава Минздрава на совещании у Зеленского

Если не контролировать соблюдение карантина, то через две недели будет еще хуже - глава Минздрава на совещании у Зеленского

18:46 25.06.2020
В ГСЧС предупреждают о возможном подтоплении сел и трассы Одесса-Рени в Одесской области

В ГСЧС предупреждают о возможном подтоплении сел и трассы Одесса-Рени в Одесской области

15:56 25.06.2020
В Одесской области начали подготовку к возможным наводнениям

В Одесской области начали подготовку к возможным наводнениям

15:30 25.06.2020
Правительство усиливает контроль соблюдения противоэпидемических ограничений - Шмыгаль

Правительство усиливает контроль соблюдения противоэпидемических ограничений - Шмыгаль

15:12 25.06.2020
FlixBus с 25 июня возобновляет международные рейсы из Украины

FlixBus с 25 июня возобновляет международные рейсы из Украины

14:34 25.06.2020
Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

Кабмин разрешил работу кинотеатров с 50% загрузкой с июля

14:30 25.06.2020
Украинские туроператоры обратились к Зеленскому с требованием ввести антикризисные меры для поддержки выездного туризма

Украинские туроператоры обратились к Зеленскому с требованием ввести антикризисные меры для поддержки выездного туризма

11:26 25.06.2020
Детские лагеря и оздоровительные учреждения на период карантина работать не будут - КГГА

Детские лагеря и оздоровительные учреждения на период карантина работать не будут - КГГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ривненской детской областной больнице зафиксирована вспышка коронавируса

Допрос Порошенко во вторник не состоялся в связи с просьбой его защиты о переносе следственного действия - Венедиктова

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из 120мм минометов, двое военных ранены – штаб ООС

Замглавы ОП на встрече с митингующими шахтерами подчеркнула, что задолженность по зарплатам, которая накопилась с начала года, уже должна быть погашена

В Украину прибыла помощь из Италии для борьбы с наводнениями

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ разоблачила продажу информации из баз данных Госпогранслужбы Украины

Паводки нанесли Черновцам ущерб почти на 21 млн грн - горсовет

Все станции метро Киева вновь заработали в штатном режиме

Около четверти американцев не планируют отмечать День независимости, 78% сократят расходы - опросы

Со среды возобновляется кольцевое движение киевской городской электрички

Во Львовской области до 7 июля продлили карантин

В Ривненской детской областной больнице зафиксирована вспышка коронавируса

Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19, чувствует себя лучше

Допрос Порошенко во вторник не состоялся в связи с просьбой его защиты о переносе следственного действия - Венедиктова

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из 120мм минометов, двое военных ранены – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА