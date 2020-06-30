В Одесской области за выходные зафиксировано 278 нарушений условий карантина, оштрафованы три ночные клубы

В Одесской области в результате усиленной проверки заведений и продовольственных рынков на соблюдение карантинных требований было составлено 278 протоколов о нарушениях, в частности ТОП-3 ночные клубы Одессы получили штрафы, также 22 протокола были составлены на 5 продовольственных рынках, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Максим Куцый.

"С 26.06 по 29.06 на территории области было проверено 2443 заведения. Госпотребслужба составила 252 протокола о нарушении противоэпидемических требований в соответствии со ст.42 КоАП. А Главное управление Национальной полиции в течение уикенда в Одесской области осуществило 119 рейдов, зафиксировав 26 нарушений", - отметила Куцый, передает пресс-служба ОГА.

Глава ОГА также подчеркнул, что за минувшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, выявлено 66 больных коронавирусом, из них - 8 детей и 8 медработников. Сейчас всего по Одесской области зафиксировано 1696 больных COVID-2019, активных случаев - 907.

"Прошу всех, а особенно предпринимателей, не забывать, что вирус никуда не делся и продолжает распространяться по стране. Понимаю, лето - период активного отдыха, путешествий и дружеских компаний, но каждому из нас необходимо помнить о главном - безопасности и здоровье", - добавил Куцый.