Около четверти американцев не планируют отмечать День независимости, 78% сократят расходы - опросы

Доля американцев, планирующих отмечать День независимости, в этом году сократилась до 76% с 86% годом ранее, свидетельствуют результаты опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF), в котором приняли участие около 8 тыс. человек.

При этом лишь 24% жителей страны намерены участвовать в массовых мероприятиях по сравнению с 41% 4 июля прошлого года.

Тем временем, опрос WalletHub показал, что 78% американцев планируют сократить расходы в период праздничных выходных по сравнению с прошлым годом. Каждый третий опрошенный в этом году считает себя менее патриотически настроенным в преддверии 4 июля.

Около трех четвертей американцев (74%) в этом году отказались от поездок по случаю Дня независимости. Автомобильная ассоциация США (AAA) отказалась от прогноза количества американцев, которые планируют поездки в этот период, объясняя это снижением точности данных в условиях пандемии. Однако ААА ожидает, что в период с 1 июля по 30 сентября поездки сократятся на 14,6% по сравнению с прошлым годом. При этом авиаперевозки упадут на 74%, железнодорожные, круизные и другие виды перевозок - на 85,5%.

Большинству жителей страны этим летом пришлось либо отменить путешествия (38%), либо отложить их (37%), отмечает MarketWatch. Только четверть американцев намерены совершить ранее запланированные поездки.