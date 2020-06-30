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19:07 30.06.2020

Во Львовской области до 7 июля продлили карантин

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Во Львовской области до 7 июля продлили карантин

На заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) сегодня, 30 июня было принято решении о продлении во Львовской области карантинных мер до 7 июля, сообщает областная государственная администрация (ОГА).

"Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается до критического обозначения, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии. Львовская область среди лидеров по количеству составленных протоколов о нарушении карантина. На днях сеть всколыхнуло видео, на котором около сотни людей устроили массовое купание в источнике возле Львова. Этим делом сейчас занимаются правоохранительные органы. (…) Жизни и здоровья людей в приоритете, поэтому об ослаблении ограничений пока речь не идет", - отметил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Отмечается, что загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19 составляет 44,4% от общего количества (при норме менее 50%). Среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и иммуноферментного анализа в течение последних семи дней составляет 87,2 на 100 тыс. населения (при норме более 24).

"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 19,0% при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет 24,9% при норме менее 11%", - добавил директор департамента здравоохранения Львовской ОГА Орест Чемерис.

Следовательно, комиссия приняла решение продлить карантин на территории области до 7 июля.

Также субъектам хозяйствования на период действия карантина рекомендовали обеспечить выделение дополнительных единиц транспорта для уменьшения нагрузки на маршрутный транспорт во времена пиковой нагрузки.

Как сообщалось, во Львовской области подтверждено по состоянию на утро 143 новых случаев заболевания COVID-19, 3 ранее заболевших умерли, 6 выздоровели, сейчас болеют 4 542 человека.

Теги: #коронавирус #львовская_область
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