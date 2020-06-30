В Ривненской детской областной больнице зафиксирована вспышка коронавируса

В Ривненской детской областной больнице у нескольких сотрудников подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба областной государственной администрации (ОГА).

"В Ривненской детской областной больнице у нескольких работников выявлено COVID 19. Сейчас там ситуация стабильная, очаг локализован, медицинская помощь оказывается в стандартном режиме. Контактные лица находятся на самоизоляции", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Как сообщалось, в Ривненской области за сутки выявили 74 новых случая заболевания, 2 человека скончались, 17 – выздоровели, сейчас болеют 1 873 человека (на 55 больше за сутки)

Всего в Украине по состоянию на утро вторника, 30 июня, выявлено 706 новых случаев инфицирования коронавирусом, 12 человек из числа ранее заболевших COVID-19 умерли, 88 выздоровели, сейчас болеет 24 060 человек.