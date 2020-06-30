Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19, чувствует себя лучше

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская продолжает лечение от COVID-19 и вызванной им двусторонней полисегментарной пневмонии в стационарном отделении киевской больницы.

"Первая леди чувствует себя лучше и постепенно выздоравливает, но все еще продолжает антибактериальную терапию и находится в изоляции под наблюдением врачей", - сообщает пресс-служба Офиса президента в Фейсбук во вторник.

Как сообщалось, 12 июня ПЦР-обследование выявило у первой леди коронавирус. Ей был установлен диагноз "внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония".

Супругу президента 16 июня госпитализировали в одну из больниц Киева.