Допрос Порошенко во вторник не состоялся в связи с просьбой его защиты о переносе следственного действия - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова поясняет, что допрос пятого президента Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во вторник не состоялся в связи с просьбой защиты о переносе следственного действия.

"Что касается сегодняшнего допроса подозреваемого, сообщаю: сегодня он не состоялся в связи с заявленным ходатайством стороны защиты о его переносе на следующий день. Сторона защиты просит объединить допрос и избрание меры пресечения в один день. Следствие не видит этому препятствий", - сказала Венедиктова в видеообращении, размещённом на сайте офиса генпрокурора.

Она напоминала, что заседание суда состоится в среду, 1 июля.

Также генпрокурор вновь подчеркнула, что Порошенко был уведомлен о подозрении надлежащим образом.