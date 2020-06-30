Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из 120мм минометов, двое военных ранены – штаб ООС

Во вторник, 30 июня, российские наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения. Эвакуационной техникой пострадавших воинов оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сводке по состоянию на 17.00 вторника, опубликованной на странице ООС в соцсети Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", боевики обстреляли украинские войска вблизи Невельского. Против украинских воинов противник вел огонь из минометов 120-го калибра, выпустив при этом 18 мин.

Также российские наемники открывали огонь и в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от н.п.Новозвановка. На этом участке фронта враг тоже применил запрещенные минскими договоренностями 120-ти мм минометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

"Такие действия российских оккупантов безнаказанными не остались - огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность. Потери противника уточняются. На свои агрессивные действия оккупанты и в дальнейшем будут получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - подчеркнули в пресс-центре ООС.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался.