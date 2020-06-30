Страны Вышеградской группы предоставят Украине EUR125 тыс для борьбы с пандемией COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях

Послы стран-членов Вышеградской группы (V4) в Украине (Польши, Чехии, Венгрии и Словакии) презентовали специальную программу "V4 East Solidarity Programe", созданную под эгидой Международного Вышеградского фонда для стран "Восточного партнерства", в рамках которой Украине будет выделено EUR125 тыс. для борьбы с пандемией COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях.

Как сообщило Министерство иностранных дел Украины, презентация прошла в ходе встречи послов стран V4 с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром.

"Представители Группы презентовали специальную программу V4 East Solidarity Programe, созданную под эгидой Международного Вышеградского фонда для стран "Восточного партнерства". В ее рамках для помощи Украине будет выделено 125 000 евро для борьбы с пандемией Covid-19 в Черновицкой и Луганской областях", - сообщает МИД во вторник.

Как отмечается, темой встречи было обсуждение итогов председательства Чехии в Группе и передача полномочий Польше с начала июля текущего года. Посол Чехии Радек Матула отметил, что Украина находилась в фокусе внимания чешского председательства в течение года, хотя, учитывая пандемию COVID-19, не все проекты удалось реализовать.

Участники встречи обсудили направления регионального сотрудничества Украины с Вышеградской четверкой в противодействии российской агрессии и COVID-19, новые рабочие форматы сотрудничества, в частности, встречи Вышеград+Украина на экспертном уровне с участием дипломатов, политиков и представителей неправительственных организаций, а также необходимость перезапуска всех межправительственных комиссий двустороннего сотрудничества.

Боднар поблагодарил за помощь, оказанную странами-членами V4 в борьбе с СOVID-19 и привлек внимание к активизации российских деструктивных действий на Донбассе и в Крыму.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий заверил, что вопрос безопасности будет одним из трех приоритетов в программе польского председательства в Вышеградской группе.