События

14:57 30.06.2020

ВОЗ направит в Китай команду для расследования причин происхождения COVID-19

1 мин читать
ВОЗ направит в Китай команду для расследования причин происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена направить в Китай команду для расследования причин пандемии COVID-19, заявил на брифинге в понедельник глава организации Тедрос Адханом Гебрейсус.

По словам Гебрейсуса, группа ВОЗ, которая займется выяснением обстоятельств, отправится в Китай уже на следующей неделе.

Ранее в понедельник он заявил, что пандемия коронавируса в мире длится уже полгода, но ситуация даже не близка к благоприятному завершению.

"Мы все хотим, чтобы это (пандемия - ИФ) закончилось... Но жесткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу", - заявил в ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.

Он отметил, что "несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, пандемия на самом деле на глобальном уровне набирает темп".

К настоящему моменту более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс. При этом от COVID-19 уже скончались 500 тыс. 306 человек.

По числу заражений лидирует США - здесь 2 млн 542 тыс. 675 подтвержденных случаев заболевания. Умерли 125 тыс.763 человека. На втором месте Бразилия с 1 млн 313 тыс. 667 случаев COVID-19 и 57 тыс. 70 смертями.

Теги: #коронавирус #воз #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 30.06.2020
Страны Вышеградской группы предоставят Украине EUR125 тыс для борьбы с пандемией COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях

Страны Вышеградской группы предоставят Украине EUR125 тыс для борьбы с пандемией COVID-19 в Черновицкой и Луганской областях

14:51 30.06.2020
В ВОЗ пообещали изучить исследование о новом типе свиного гриппа, способном вызвать пандемию

В ВОЗ пообещали изучить исследование о новом типе свиного гриппа, способном вызвать пандемию

13:39 30.06.2020
Первая партия из 50 тыс. закупленных МЗУ респираторов ожидает распределения на складах ГП "Укрвакцина"

Первая партия из 50 тыс. закупленных МЗУ респираторов ожидает распределения на складах ГП "Укрвакцина"

13:20 30.06.2020
Зеленский заявил о необходимости готовиться ко второй волне эпидемии Covid-19

Зеленский заявил о необходимости готовиться ко второй волне эпидемии Covid-19

11:54 30.06.2020
В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай COVID-19

В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай COVID-19

11:53 30.06.2020
Украина получила помощь от МАГАТЭ для борьбы с Covid-19 – МИД

Украина получила помощь от МАГАТЭ для борьбы с Covid-19 – МИД

11:49 30.06.2020
ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд помощи национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса

ФИФА одобрила выделение $1,5 млрд помощи национальным федерациям, пострадавшим от пандемии коронавируса

10:30 30.06.2020
Глава Airbnb прогнозирует глобальные изменения в туризме из-за пандемии COVID-19

Глава Airbnb прогнозирует глобальные изменения в туризме из-за пандемии COVID-19

10:15 30.06.2020
Степанов: есть ограничения на поездки украинцев в ЕС в связи с высокой заболеваемостью

Степанов: есть ограничения на поездки украинцев в ЕС в связи с высокой заболеваемостью

10:08 30.06.2020
В Украине количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за месяц выросло почти в два раза – Степанов

В Украине количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за месяц выросло почти в два раза – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украину прибыла помощь из Италии для борьбы с наводнениями

На Донбассе ранены двое военных – штаб ООС

Зеленский заявил о необходимости готовиться ко второй волне эпидемии Covid-19

Германия выделит дополнительные 2 млн евро для помощи новорожденным, детям и матерям в зоне конфликта на Донбассе

Представители профсоюзов вышли на предупредительную акцию протеста в правительственном квартале

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украину прибыла помощь из Италии для борьбы с наводнениями

Адвокатура в Украине не готова к адвокатской монополии – мнение

"ДТЭК Энерго" не имеет отношения к организации акций протестов шахтеров -- заявление

На Донбассе ранены двое военных – штаб ООС

Под зданием Офиса президента проходят акции протеста шахтеров и противников назначения Шкарлета и.о. министра образования

Киев готов отложить запуск единого е-билета, пока Кабмин не урегулирует законодательство в сфере льгот на проезд - КГГА

Пропуск на линии разграничения на Донбассе сейчас осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" - Госпогранслужба

Ливия призывает США и ЕС ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

Минобороны начинает изучение общественного мнения по обеспечению жильем украинских военнослужащих

Германия выделит дополнительные 2 млн евро для помощи новорожденным, детям и матерям в зоне конфликта на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА