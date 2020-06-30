"ДТЭК Энерго" не имеет отношения к организации акций протестов шахтеров -- заявление

"ДТЭК Энерго" не имеет отношения к организации акций протестов работников угольных предприятий и заявляет, что к росту социальной напряженности привело административное вмешательство в работу рынка, вызвавшее кризис во всей энергетической отрасли Украины.

"Ответственность за рост социальной напряженности, за акции протеста лежат на представителях государственной власти, которые реализуют практику административного вмешательства в работу рынка, что привело к кризису всей энергетической отрасли Украины", – говорится в заявлении компании во вторник, имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

В компании отмечают, что системный кризис в энергетике и влияние макроэкономических факторов сократили рынок сбыта для государственных и частных угольных шахт, вследствие чего "ДТЭК Энерго" не может вывести из простоя "Добропольеуголь ".

"С 1 апреля шахты "ДТЭК Добропольеуголь " находятся в вынужденном простое и не могут возобновить работу, так как их уголь остается не востребованным тепловой генерации и на складах предприятия находится более 150 тыс. тонн угля. В простое находятся 6,5 тыс. сотрудников шахт и обогатительной фабрики, которые продолжают получать заработную плату в размере оклада (тарифной ставки). 1,2 тыс. сотрудников задействованы в работах по поддержанию производства: проветривании горных выработок, откачке воды, контроле состояния оборудования", – отметили в компании.

Кроме того, в "ДТЭК Энерго" обратили внимание, что остается нерешенным вопрос установления рыночных цен на производимую тепловой генерацией электроэнергию, которые, по ее мнению, искусственно занижаются из-за нерыночных инициатив и решений НКРЭКУ, а также манипуляций трейдеров-спекулянтов.

"Это и есть основная причина невыплат зарплат шахтерам и убытков практически всех видов генерации Украины ", – подчеркнули в "ДТЭК Энерго".

При этом компания опровергла обвинения в свой адрес со стороны главы комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса, назвав его действия использованием государственной власти в личных целях для давления на частный бизнес, а также пренебрежением стратегическими интересами государства.

Со своей стороны Герус заявил, что основное количество работников угольных предприятий, которые планируют принять участие в акциях протеста с 30 июня, связанных с невыплатой заработной платы, являются представителями компании "ДТЭК Добропольеуголь", находящейся в простое.

"По имеющейся информации, основное количество шахтеров будет ехать из шахт "ДТЭК", а именно "ДТЭК Добропольеуголь ", – написал он на своей странице в Facebook в понедельник, 29 июня.

В то же время, по его словам, уменьшение потребностей в угле, что привело к вынужденному простою "Добропольеугля ", обусловлено решением "ДТЭК", в частности, приостановить экспорт электроэнергии в Венгрию.

"В апреле 2020 года в связи с глобальным ухудшением конъюнктуры рынка, "ДТЭК" принимает решение приостановить экспорт электроэнергии в Венгрию (там цены ниже, нежели в Украине). Также компания не работает на экспортном рынке угля. Это приводит к уменьшению потребностей в угле", – отметил глава энергокомитета.

При этом он подчеркнул, что компания не придерживается заложенных в прогнозном балансе показателей экспорта электроэнергии в Венгрию из "Бурштынского энергоострова", указав, что его объем, в частности, в мае был заложен на уровне 385 млн кВт-ч, а по факту составил 0,2 млн кВт-ч.

"Ведь нереализованный экспорт – это и есть несожженный уголь и шахты в простое", – разъяснил Герус.

Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил о начале бессрочной акции протеста в Киеве работников "Мирноградугля", "Добропольеугля", "Селидовугля" и представителей шахт Львовско-Волынского бассейна.

"Возле Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров "Мирноградугля", "Добропольеугля", "Селидовугля" и представиетелй шахт Львовско-Волынского бассейна", – написал он на своей странице в Facebook во вторник.

По данным Волынца, среди требований протестующих – погашение заработной платы перед работниками государственных шахт, которая к 1 июлю достигнет показателя 1,2 млрд грн, а также обязательство Фонда госимущества, ПАО "Центрэнерго", ГП "Госуглеснаб" и ГП "Калушская ТЭЦ-Нова" полностью рассчитаться с госшахтами за отгруженный уголь.

Он указал, что, в частности, долги перед ГП "Львовуголь" составляют 353 млн грн, ГП "Первомайскуголь" – 177 млн грн, шахтой имени Сургая – 94 млн грн, шахтой "Южнодонбасская №1" – 177 млн грн.