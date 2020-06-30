На Донбассе ранены двое военных – штаб ООС

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения вследствие обстрела со стороны российских наемников на Донбассе во вторник.

"Эвакуационной техникой пострадавшие воины оперативно доставлены в военно-медицинское учреждение, им предоставлена надлежащая медицинская помощь", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Согласно сообщению, обстрел имел место на луганском направлении у с.Новозвановка Попаснянского района Луганской области, он велся из минометов 120-го калибра, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность… На свои агрессивные действия оккупант и в дальнейшем будет получать адекватный и неотвратимый ответ со стороны украинских защитников", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по данным Минобороны, с начала текущих суток по состоянию на 12:00 российские наемники дважды обстреляли украинские позиции на Донбассе, потерь не было.