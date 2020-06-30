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13:18 30.06.2020

Под зданием Офиса президента проходят акции протеста шахтеров и противников назначения Шкарлета и.о. министра образования

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Под зданием Офиса президента проходят акции протеста шахтеров и противников назначения Шкарлета и.о. министра образования

В Киеве в правительственном квартале проходят одновременно две акции протеста с участием шахтеров и студентов.

Шахтеры начали бессрочную акцию протеста, сообщил народный депутат (фракция "Батькивщина") Михаил Волынец в соцсети Facebook.

"У Офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров "Мирноградуголь", "Добропольеуголь", "Селидовуголь", представителей шахт Львовско-Волынского бассейна", - написал он во вторник, 30 июня.

Шахтеры выдвигают ряд требований к властям: отправить в отставку с должности председателя энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса и привлечь его к уголовной ответственности за ущерб, причиненный энергетической отрасли страны, а также обязать Фонд государственного имущества, Центрэнерго, Госугольпостав, ГП Калушская ТЭЦ-Нова рассчитаться с шахтами за полученный уголь на сумму около 884 млн грн.

Кроме того, горняки выдвинули требование погасить задолженности по зарплате, которая по состоянию на 1 июля составит более 1,2 млрд грн.

Также шахтеры требуют запретить импорт электроэнергии и угля газовых марок из России и Беларуси, восстановить работу блоков тепловых электростанций, переоснащенных с антрацитового угля на уголь газовой группы, вывести из простоя шахты и обеспечить их стабильную работу.

В то же время под Офисом президента проходила акция против назначения Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки Украины. Активисты пришли с плакатами, обвиняющими Шкарлета в плагиате и продолжении политики министра образования времен экс-президента Виктора Януковича Дмитрия Табачника. Около 12:00 активисты передали сотруднику Офиса президента обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому и завершили акцию.

В Печерском райуправлении полиции Киева агентству "Интерфакс-Украины" сообщили, что акции проходят без каких-либо инцидентов.

"Полицейские обеспечивают правопорядок, информации о правонарушениях не поступало",- сказали в райуправлении.

Теги: #киев #акции_протеста #президент
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