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12:48 30.06.2020

Киев готов отложить запуск единого е-билета, пока Кабмин не урегулирует законодательство в сфере льгот на проезд - КГГА

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Киев готов отложить запуск единого е-билета, пока Кабмин не урегулирует законодательство в сфере льгот на проезд - КГГА

Киевская городская государственная администрация (КГГА) готова отложить до 1 января 2021 года введение единого электронного билета на проезд в городском общественном транспорте, чтобы Кабинет министров разработал изменения в законодательство касательно льгот на проезд для льготных категорий граждан, сообщает пресс-служба КГГА.

"Целью внедрения е-билета было избежать нецелевого использования бюджетных средств, уменьшения оборота наличности на транспортных предприятиях, учета пассажиров, в том числе и льготных категорий, для эффективной организации трафика и определения сумм компенсаций перевозчикам. В 2018 году началось тестовое внедрение единого электронного билета. С момента работы электронного билета в тестовом режиме городские власти дали возможность оформления карты киевлянина для всех льготных категорий киевлян, которые имеют право на бесплатный проезд. На сегодня мы компенсируем перевозчикам из городского бюджета стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте за каждого льготника, который имеет карточку киевлянина", - отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Вместе с тем, согласно с действующим законодательством, право на бесплатный проезд для льготных категорий граждан регламентируется рядом законов, которые касаются ветеранов военной службы, военнослужащих, детей войны, чернобыльцев и других категорий. Количество киевлян, имеющих право на льготный проезд, согласно этим законам составляет около 240 тысяч человек.

Кроме того, постановления Кабмина 1993 и 1994 годов предоставили право бесплатного проезда для пенсионеров, которых в Киеве около 480 тысяч.

Согласно Конституции Украины, государство должно компенсировать проезд для льготных категорий граждан, однако с 2015 года эти расходы возложены на местные бюджеты. Киев продолжает обеспечивать льготный проезд киевлянам, которые имеют на это гарантированное государством право.

"Но мы считаем социальной несправедливостью для льготников из других регионов Украины, которым придется платить собственные деньги за проезд после введения единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне. И в нескольких совещаниях с участием премьера, членов правительства и руководства столицы, была достигнута договоренность, что правительство разработает соответствующие изменения в законодательство Украины. А столица учтет рекомендации чиновников и отсрочит введение электронного билета, пока вопрос компенсаций льготникам не будет решен", - подчеркнула Хонда.

Теги: #транспорт #кгга #льготы #е_билет
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