Пропуск на линии разграничения на Донбассе сейчас осуществляется только в КПВВ "Станица Луганская" - Госпогранслужба

Пропуск через линию разграничения на востоке Украины на данный момент осуществляется только в одном контрольном пункте въезда-выезда - "Станица Луганская", в понедельник его пересекли более 800 человек, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"С 11 июня боевики блокируют работу КПВВ "Марьинка", а с 28 июня КПВВ "Новотроицкое". Пропуск осуществляется только в "Станице Луганской", - говорится в сообщении Госпогранслужбы во вторник.

В ведомстве подчеркнули, что в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" пропуск граждан в пешем порядке через линию разграничения осуществляется ежедневно на выход в временно оккупированную территорию с 7.00 до 18.00, на вход в контролируемую территорию - с 7.00 до 20.00. В понедельник данный КПВВ пересекло более 800 человек.

Также в Госпогранслужбе напомнили, что согласно требованиям приказа командующего Объединенных сил, контрольно-пропускные операции в КПВВ "Новотроицкое" осуществляются ежедневно на выезд во временно оккупированную территорию с 7.00 до 18.00, на въезд в контролируемую территорию - с 7.00 до 20.00, а в КПВВ "Марьинка" - ежедневно с 11.00 до 14.00. "Однако, эти дорожные коридоры пока заблокированы боевиками незаконных вооруженных формирований", - говорится в сообщении.

Пропускные операции в КПВВ "Майорское" и "Гнутово" в настоящее время не осуществляются.

Кроме того, в Госпогранслужбе указали, что все лица, прибывающие с временно оккупированной территории, обязаны пройти двухнедельную самоизоляцию, установив мобильное приложение "Действуй дома" или, с их согласия, двухнедельную обсервацию в лечебных учреждениях, определенных органами местной власти.

"Не подлежат самоизоляции в связи с пересечением контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Украины в Донецкой и Луганской областях и выезда из них сотрудники Миссии Международного Комитета Красного Креста, сотрудники аккредитованных в Украине дипломатических миссий, в частности тех, которые проводят мониторинг ситуации и доставку гуманитарной помощи населению, которые проживают на временно оккупированных территориях, участники внешнего независимого оценивания и вступительных испытаний, в частности, для вступления через образовательный центр "Донбасс - Украина" по приглашению учреждения высшего (профессионального передвысшего) образования, вместе с одним лицом, сопровождающим каждого из них, если нет оснований полагать, что они были в контакте с больным Covid-19 лицом", - пояснили в ведомстве.

Уполномоченные должностные лица Госпогранслужбы отказывают в пропуске при въезде с временно оккупированных территорий лицам, не давшим согласие на обсервацию или самоизоляцию с использованием приложения "Действуй дома".