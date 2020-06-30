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11:53 30.06.2020

Украина получила помощь от МАГАТЭ для борьбы с Covid-19 – МИД

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Украина получила помощь от МАГАТЭ для борьбы с Covid-19 – МИД

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) направило в Украину гуманитарную помощь в размере более 2 млн. грн. в виде оборудования для осуществления диагностики коронавирусной болезни Covid-19 методом ПЦР, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Помощь от Агентства - это своевременный и важный вклад в усилия Украины по борьбе с COVID-19. Оборудование для самой чувствительной диагностики повысит технологический потенциал системы здравоохранения в Украине и поможет спасти жизни людей", - цитирует слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пресс-служба МИД во вторник.

Помощь от МАГАТЭ передана государственному предприятию "Укрвакцина" Министерства здравоохранения Украины". Комплект оборудования для осуществления диагностики методом полимерной цепной реакции с обратной транскрипцией в реальном времени (RT-PCR) рассчитан на осуществление 2000 тестов, отметили в МИД.

Также подчеркивается, что сейчас Постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене в тесном взаимодействии с МАГАТЭ прорабатывает возможность получения Украиной дополнительной технической помощи для борьбы с Covid-19.

МАГАТЭ начало проект помощи странам-членам на раннем этапе вспышки пандемии Сovid-19. Реализация проекта осуществляется за счет донорских взносов от стран и организаций со всего мира.

Теги: #коронавирус #финпомощь #магатэ #мид
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