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11:28 30.06.2020

Ливия призывает США и ЕС ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

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Ливия призывает США и ЕС ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

В признанном ООН правительстве Ливии призывают США и Евросоюз ввести ограничительные меры в отношении ЧВК "Вагнер", которая, по утверждению Триполи, недавно захватила контроль над нефтяным месторождением, сообщает в субботу турецкое агентство Anadolu.

"Глава МВД Ливии (Фетхи Башага - ИФ) призвал Евросоюз включить ЧВК "Вагнер" в санкционные списки за поддержку терроризма и совершение преступлений против человечности", - передает агентство.

По словам Башага, наемники, захватившие контроль над крупнейшим нефтяным месторождением страны Аш-Шарара, представляют угрозу безопасности Ливии.

"Правительство Ливии не позволит российским наемникам контролировать нефтяные объекты страны и выдворит этих людей с военных баз страны", - приводит агентство его слова.

Кроме того, по данным Anadolu, постпред Ливии при ООН Тахир эс-Сунни также призвал Евросоюз и Соединенные Штаты ввести ограничительные меры против ЧВК "Вагнер".

В Ливии утверждают, что месторождение захватили наемники из ЧВК "Вагнер" совместно с суданской группировкой "Джанджавид". Накануне Национальная нефтяная корпорация Ливии заявила, что иностранные бойцы присутствуют на территории месторождения с вечера 25 июня.

В начале июня арабские СМИ сообщили о начале возобновления добычи на крупнейшем в стране месторождении Аш-Шарара, это подтвердила и нефтяная корпорация.

Добыча на месторождении начинается после полугодовой остановки. В январе 2020 года Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром приступила к блокировке объектов нефтяной промышленности накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. В список этих объектов входят морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны. В результате работа нефтяной инфраструктуры страны по всей производственной цепочке от добычи сырья до его реализации была парализована.

Оператором проекта Аш-Шарара является совместное предприятие NOC с французской Total, испанской Repsol, австрийской OMV и норвежской Equinor. 

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Файеза Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны и поддерживаемый ЛНА.

Теги: #ливия #нефть #вагнер
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