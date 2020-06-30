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10:08 30.06.2020

В Украине количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за месяц выросло почти в два раза – Степанов

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В Украине количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за месяц выросло почти в два раза – Степанов

Количество госпитализаций пациентов с COVID-19 за месяц выросло почти в 2 раза - с 749 случаев в неделю до 1,41 тыс. случаев в неделю, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Если с 18 по 24 мая мы фиксировали количество госпитализированных на уровне 749 за неделю, то с 22 по 28 июня это количество составляет 1,41 тыс. Хочу напомнить, что госпитализируют исключительно тех людей, которые пребывают в состоянии средней тяжести или тяжелом течении болезни", - сказал он.

Министр отметил, что "также наблюдается стремительный рост регистрации пневмоний".

"Если с 18 по 24 мая было 2,572 тыс. пневмоний, то на предыдущей неделе этот показатель составил 4,705 тыс.", - подчеркнул Степанов.

Теги: #коронавирус #минздрав #госпитализация
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