В Киеве за сутки подтвердили 57 случаев COVID-19, 11 человек выздоровели - Кличко

В Киеве за минувшие сутки подтверждены 57 новых случаев коронавирусной болезни (на 12 случаев больше, чем сутками ранее), в том числе у 6 медиков, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"На сегодня в столице уже 5037 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - написал он на своем Telegram-канале.

Среди заболевших 24 женщины в возрасте от 18 до 72 лет, 32 мужчины в возрасте от 20 до 67 лет и один мальчик 8 лет.

В больницы госпитализированы 14 больных, остальные лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

Выздоровели за сутки 11 человек. Всего коронавирус преодолели 1563 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 21. В Шевченковском – 16, в Деснянском – 10 случаев.