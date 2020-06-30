Минздрав разворачивает вторую очередь больниц для приёма больных COVID-19 во Львове и Черновицкой области - Радуцкий

Министерство здравоохранения Украины во вторник, 30 июня, начнёт развертывание больниц второй очереди во Львове и Черновицкой области для приёма больных коронавирусом, заявил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий.

"О 70% (загруженности койкомест в больницах - ИФ) в Закарпатской области я не видел информации. Есть во Львове 54%, в Черновцах, мне кажется, чуть больше 50%, поэтому Минздрав сегодня разворачивает вторую очередь больниц для приёма заболевших коронавирусом", - рассказал Радуцкий журналистам во вторник в Киеве.