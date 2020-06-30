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09:09 30.06.2020

Порошенко не получал вызов на допрос в ГБР на 30 июня в предусмотренном законом порядке

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Порошенко не получал вызов на допрос в ГБР на 30 июня в предусмотренном законом порядке

Пятый президент Украины, народный депутат Петр Порошенко не прибудет на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) 30 июня 2020 года, заявил адвокат Игорь Головань.

"Пятый президент Украины вызовов на допрос в предусмотренном законом порядке не получал. "Видосики", объявления на сайтах и заборах мы не воспринимали и не будем воспринимать. Поэтому 30 июня допроса не будет. Допрос состоится 1 июля 2020 года", - написал Головань на своей странице в Facebook.

ГБР обнародовало сообщение о вызове Порошенко на допрос 24 июня. На странице в Facebook указывалось, что Порошенко вызывается на 10:00 30 июня 2020 года для допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №62019000000000753.

Как сообщалось, в конце мая 2019 года бывший заместитель главы администрации президента времен президента Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что ГБР начало расследование факта захвата пятым президентом Порошенко государственной власти и неисполнения решения суда при назначении членов ВСП.

Портнов опубликовал скан-копию официального ответа ГБР на его имя от 28 мая следующего содержания: "Сообщаем, что по результатам рассмотрения Вашего обращения в Единый реестр досудебных расследований 28.05.2019 внесены ведомости по №№62019000000000753, 62019000000000754 о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109, ч.3 ст.382 УК Украины".

Так, в тексте уголовного производства №62019000000000753 говорится, что от Портнова поступило заявление о возможном совершением Порошенко и другими лицами "захвата государственной власти, что проявилось в неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия, в период марта-мая 2019 года".

10 сентября 2019 года адвокат Порошенко Игорь Головань обнародовал показания своего клиента в уголовном производстве по факту возможного захвата государственной власти и неисполнения решения суда при проведении конкурса по добору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия (ВСП).

В опубликованном тексте собственноручных показаний Порошенко речь идет об уголовном производстве №62019000000000753, зарегистрированном по факту возможного захвата государственной власти и неисполнения решения суда при проведении конкурса по добору кандидатов для осуществления президентом Украины назначения членов Высшего совета правосудия и назначения членов Высшего совета правосудия (по ч.3 ст.109, ч.3 ст.382 Уголовного кодекса Украины).

Теги: #гбр #адвокат #допрос #порошенко
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