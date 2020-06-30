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09:07 30.06.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 504 тыс. человек, число инфицированных превысило 10,27 млн

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Число жертв коронавируса в мире превысило 504 тыс. человек, число инфицированных превысило 10,27 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро вторника достигло 504 тыс. 936 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По данным университета, всего в мире с начала пандемии выявлено 10 млн 278 тыс. 458 заражений COVID-19, излечились 5,2 млн. человек.

Более 1 млн заражений коронавирусом - в США и в Бразилии.

Число выявленных заражений COVID-19 в США достигло 2 млн 590 тыс. 552, жертвами коронавируса стали 126 тыс. 140 человек, 705 тыс. человек выздоровели.

В Бразилии число заражений коронавирусом достигло 1 млн 368 тыс. 195, умерли 58 тыс. 314 человек, выздоровели 757 тыс. человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 65,2. В США на 1 млн населения скончались 389 человека, в Бразилии - 275.

Теги: #коронавирус #covid_19
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