События

07:58 30.06.2020

Из-за непогоды обесточены 35 населенных пунктов в 4 областях Украины

1 мин читать
Из-за непогоды обесточены 35 населенных пунктов в 4 областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточены 35 населенных пунктов в 4 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 30 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 35 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Закарпатская - 31 и Волынская – 4", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #гсчс #электроснабжение #непогода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:17 29.06.2020
В западных областях Украины в ближайшие сутки продолжится повышение уровней воды в реках, возможны оползни и селевые потоки

В западных областях Украины в ближайшие сутки продолжится повышение уровней воды в реках, возможны оползни и селевые потоки

08:21 29.06.2020
В 70 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 550 домов, разрушены объекты инфраструктуры – ГСЧС

В 70 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 550 домов, разрушены объекты инфраструктуры – ГСЧС

08:02 29.06.2020
Из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины – ГСЧС

21:34 28.06.2020
В понедельник в Украине ожидаются грозы, град и шквалы – ГСЧС

В понедельник в Украине ожидаются грозы, град и шквалы – ГСЧС

07:54 28.06.2020
Из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов в двух областях Украины

Из-за непогоды обесточены 11 населенных пунктов в двух областях Украины

08:34 27.06.2020
В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 4 тыс. домов, разрушены объекты инфраструктуры

В 180 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 4 тыс. домов, разрушены объекты инфраструктуры

07:57 26.06.2020
Из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 7 населенных пунктов в двух областях Украины – ГСЧС

18:46 25.06.2020
В ГСЧС предупреждают о возможном подтоплении сел и трассы Одесса-Рени в Одесской области

В ГСЧС предупреждают о возможном подтоплении сел и трассы Одесса-Рени в Одесской области

17:42 25.06.2020
Непогода в западных областях не повлияла на транзит газа в страны Евросоюза

Непогода в западных областях не повлияла на транзит газа в страны Евросоюза

17:06 25.06.2020
"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение на Прикарпатье

"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение на Прикарпатье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Двое украинских военных ранено вследствие 12 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

ЕС утвердил решение продлить экономические санкции, введенные для РФ из-за дестабилизации Украины, еще на полгода

Организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия - замглавы МИД

В Украине за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило количество выздоровевших в 20 области Украины и в Киеве

В Украине 646 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 93 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

ПОСЛЕДНЕЕ

Посол ЕС должна покинуть Венесуэлу в течение 72 часов – Мадуро

Двое украинских военных ранено вследствие 12 обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе

В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом: 19 активных и четыре бессимптомных

Для участия 30 июня в ВНО по украинскому языку и литературе зарегистрировалось почти 370 тыс. человек

Театры Бродвея будут закрыты до конца года из-за пандемии

В Ровенской области зафиксировано 38 новых случаев коронавируса

Женевский автосалон-2021 отменили из-за коронавируса

В Донецкой области за сутки не зафиксировано новых больных коронавирусом

ВОЗ направит в Китай команду для расследования причин происхождения COVID-19

На Буковине 56 новых случаев инфицирования коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА