Из-за непогоды обесточены 35 населенных пунктов в 4 областях Украины

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) состоянием на утро понедельника обесточены 35 населенных пунктов в 4 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7.00 30 июня в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 35 населенных пунктов в 2 областях, а именно: Закарпатская - 31 и Волынская – 4", – говорится в сообщении, на официальном сайте ГСЧС во вторник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.