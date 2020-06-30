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07:41 30.06.2020

Посол ЕС должна покинуть Венесуэлу в течение 72 часов – Мадуро

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Посол ЕС должна покинуть Венесуэлу в течение 72 часов – Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ответ на усиление санкций ЕС против Каракаса дал послу Евросоюза Исабель Бриланте Педроса 72 часа, чтобы она покинула страну.

"Я решил дать 72 часа послу Европейского Союза в Каракасе, чтобы она покинула нашу страну," - объявил Мадуро в ходе выступления, которое транслировалось в твиттере.

"Хватит колониализма со стороны Европы. Кто они такие, чтобы наказывать? (...) Достаточно европейского колониализма против Венесуэлы, преследований против Венесуэлы. (...) Если они не хотят уважать Венесуэлу, то они уходят. Венесуэла заслуживает уважения перед миром", - подчеркнул глава государства.

Совет ЕС объявил в понедельник, что добавил к своему санкционному списку по Венесуэле 11 ведущих должностных лиц страны "из-за их роли в действиях и решениях, подрывающих демократию и верховенство права".

Теги: #венесуэла #ес #посол #мадуро
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