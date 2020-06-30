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06:57 30.06.2020

В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом: 19 активных и четыре бессимптомных

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В Китае за сутки выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом: 19 активных и четыре бессимптомных

За истекшие сутки в Китае выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом, из них 19 больных в активной форме и четыре бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Из активных случаев 11 "импортированы", восемь зафиксированы внутри страны: семь - в Пекине, один - в Шанхае.

За предыдущие сутки были выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом, из них 12 больных в активной форме и шесть бессимптомных носителей. Из активных случаев пять "импортированы", семь зафиксированы внутри страны, все - в Пекине.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 531 активный случай заражения, из них 1 тыс. 918 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены четыре новых случая заболевания, все - в Гонконге. С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 696 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 203 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 447 (семь случаев смерти).

Теги: #коронавирус #китай #ситуация
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