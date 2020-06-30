Театры Бродвея будут закрыты до конца года из-за пандемии

Группа театров, расположенных вдоль улицы Бродвей в Нью-Йорке, останется закрытой до конца года из-за пандемии коронавируса, сообщают американские СМИ.

Точную дату возобновления деятельности пока не объявили, однако театры предлагают возврат денег за все билеты, приобретенные на спектакли до 3 января 2021 года.

Между тем, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил, что может приостановить третий этап снятия ограничений из-за ситуации с коронавирусом и несоблюдением жителями социальной дистанции.

"У нас осталась неделя до того момента, как город Нью-Йорк приступит к следующему этапу, но каждый день у нас много заболевших... Торговые центры и рестораны с закрытыми помещениями вызывают у меня опасения. Мы можем замедлить этап снятия ограничений", - указал Куомо.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в штате Нью-Йорк за время пандемии зарегистрировано наибольшее число летальных исходов впоследствии заболевания COVID-10 среди всех штатов. В штате Нью-Йорк скончались 31 тыс. человек, 70 тыс. человек выздоровели.