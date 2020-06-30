События

04:46 30.06.2020

Театры Бродвея будут закрыты до конца года из-за пандемии

1 мин читать
Театры Бродвея будут закрыты до конца года из-за пандемии

Группа театров, расположенных вдоль улицы Бродвей в Нью-Йорке, останется закрытой до конца года из-за пандемии коронавируса, сообщают американские СМИ.

Точную дату возобновления деятельности пока не объявили, однако театры предлагают возврат денег за все билеты, приобретенные на спектакли до 3 января 2021 года.

Между тем, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил, что может приостановить третий этап снятия ограничений из-за ситуации с коронавирусом и несоблюдением жителями социальной дистанции.

"У нас осталась неделя до того момента, как город Нью-Йорк приступит к следующему этапу, но каждый день у нас много заболевших... Торговые центры и рестораны с закрытыми помещениями вызывают у меня опасения. Мы можем замедлить этап снятия ограничений", - указал Куомо.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в штате Нью-Йорк за время пандемии зарегистрировано наибольшее число летальных исходов впоследствии заболевания COVID-10 среди всех штатов. В штате Нью-Йорк скончались 31 тыс. человек, 70 тыс. человек выздоровели.

Теги: #бродвей #сша #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:40 30.06.2020
В Ровенской области зафиксировано 38 новых случаев коронавируса

В Ровенской области зафиксировано 38 новых случаев коронавируса

00:48 30.06.2020
В Донецкой области за сутки не зафиксировано новых больных коронавирусом

В Донецкой области за сутки не зафиксировано новых больных коронавирусом

22:39 29.06.2020
На Буковине 56 новых случаев инфицирования коронавирусом

На Буковине 56 новых случаев инфицирования коронавирусом

16:57 29.06.2020
В Индии второй день подряд выявляют почти 20 тыс. случаев коронавируса

В Индии второй день подряд выявляют почти 20 тыс. случаев коронавируса

16:14 29.06.2020
В Черновицкой области с 1 июля возобновится внутриобластное сообщение и работа ресторанов

В Черновицкой области с 1 июля возобновится внутриобластное сообщение и работа ресторанов

15:42 29.06.2020
Большинство украинцев считают, что количество больных коронавирусом в ближайшее время будет расти - опрос

Большинство украинцев считают, что количество больных коронавирусом в ближайшее время будет расти - опрос

15:39 29.06.2020
В Закарпатской области заполненность коек для больных COVID-19 превысила 70%, показателям для ослабления карантина не соответствуют 13 областей

В Закарпатской области заполненность коек для больных COVID-19 превысила 70%, показателям для ослабления карантина не соответствуют 13 областей

14:40 29.06.2020
В Китае одобрили использование экспериментальной вакцины против коронавируса для военных

В Китае одобрили использование экспериментальной вакцины против коронавируса для военных

14:37 29.06.2020
Штат Миссисипи последним в США уберет со своего флага символику конфедератов

Штат Миссисипи последним в США уберет со своего флага символику конфедератов

11:52 29.06.2020
В Польше снижается число активных больных коронавирусом

В Польше снижается число активных больных коронавирусом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС утвердил решение продлить экономические санкции, введенные для РФ из-за дестабилизации Украины, еще на полгода

Организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия - замглавы МИД

В Украине за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило количество выздоровевших в 20 области Украины и в Киеве

В Украине 646 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 93 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Женевский автосалон-2021 отменили из-за коронавируса

ВОЗ направит в Китай команду для расследования причин происхождения COVID-19

Белорусский оппозиционер Статкевич стал фигурантом уголовного дела

Пандемия коронавируса набирает темп – ВОЗ

Италия предоставит гумпомощь спасателям, которые ликвидируют последствия наводнений в западных регионах Украины

Израиль выделил $20 тыс. на помощь пострадавшим от наводнения западным регионам Украины, направляет питьевую воду, палатки, спальные мешки

Страны ЕС предоставят Украине помощь для преодоления последствий наводнений

ЕС утвердил решение продлить экономические санкции, введенные для РФ из-за дестабилизации Украины, еще на полгода

Иран отправил на расшифровку во Францию черный ящик со сбитого украинского самолета

Адвокат Порошенко заявил о сфальсифицированном постановление по вручению подозрения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА