В Ровенской области зафиксировано 38 новых случаев коронавируса

В Ровенской области в понедельник зафиксировали 38 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, общее количество заболевших с начала эпидемии более 3,7 тыс. человек, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль.

"По состоянию на вечер 29 июня на Ровенщине зарегистрировано 38 новых случаев заболевания COVID-19... Возраст больных от 9 месяцев до 72 лет. Таким образом в Ровенской области сейчас имеем 3712 случаев заболевания коронавирусом", – написал Коваль на своей странице в Фейсбуке.

Он подчеркнул, что в области 70 летальных случаев вызваны COVID-19. Умерла 39-летняя жительница с.Топилля Млынивского района, которая находилась на лечении в учреждении здравоохранения Волынской области.

Кроме того, глава ОГА добавил, что выздоровели еще 23 жителя с Дубенского, Ровенского районов и г.Ровно. Общее количество преодолевших недуг составляет 1769 жителей области.

"Сегодня выписаны еще 13 человек из Сарненского, Березнивского, Ровенского районов", - сообщил он и добавил, что в лабораториях области остается 168 образцов.

В работе лабораторий области остается 122 образцов.