В Донецкой области за сутки не зафиксировано новых больных коронавирусом

Состоянием на вечер понедельника, 29 июня, в Донецкой области лаборатории не выявили новых случаев заболевания коронавирусом, два человека выздоровели, сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

"Два человека выздоровели, ни одного нового инфицированного - такова статистика этого периода, 29 июня, на COVID-19", – написал глава ОГА на своей странице в Фейсбуке.

Кириленко уточнил, что в течение дня было проведено 160 исследований методом ПЦР и 22 - ИФА.