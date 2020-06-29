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23:46 29.06.2020

ВОЗ направит в Китай команду для расследования причин происхождения COVID-19

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ВОЗ направит в Китай команду для расследования причин происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена направить в Китай команду для расследования причин пандемии COVID-19, заявил на брифинге в понедельник глава организации Тедрос Адханом Гебрейсус.

По словам Гебрейсуса, группа ВОЗ, которая займется выяснением обстоятельств, отправится в Китай уже на следующей неделе.

Ранее в понедельник он заявил, что пандемия коронавируса в мире длится уже полгода, но ситуация даже не близка к благоприятному завершению.

"Мы все хотим, чтобы это (пандемия - ИФ) закончилось... Но жесткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу", - заявил в ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.

Он отметил, что "несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, пандемия на самом деле на глобальном уровне набирает темп".

К настоящему моменту более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс. При этом от COVID-19 уже скончались 500 тыс. 306 человек.

По числу заражений лидирует США - здесь 2 млн 542 тыс. 675 подтвержденных случаев заболевания. Умерли 125 тыс.763 человека. На втором месте Бразилия с 1 млн 313 тыс. 667 случаев COVID-19 и 57 тыс. 70 смертями.

Теги: #пандемия #воз #китай
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