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21:46 29.06.2020

Белорусский оппозиционер Статкевич стал фигурантом уголовного дела

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Белорусский оппозиционер Статкевич стал фигурантом уголовного дела

Уголовное дело заведено на белорусского оппозиционера Николая Статкевича. Известного политика обвиняют в подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, сообщила супруга Статкевича Марина Адамович.

"Только что стало известно, что Николай Статкевич, который завтра должен был выйти на свободу, "задержан по подозрению в подготовке преступления по ч.1 ст.342 "подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок". Он будет находиться в ИВС", - написала она на своей странице в сети Facebook в понедельник вечером.

Именно по ст. 342 проходят все задержанные по так называемому "делу Тихановского".

Статкевич находится в изоляторе на Окрестина, где отбывает два ареста по 15 суток. Его задержали 24 мая во время сбора подписей у Комаровского рынка за претендентов на пост президента Беларуси "без соответствующего разрешения Мингорисполкома". Статкевича обвинили в "публичном выражении своего недовольства и негативном отношении к действующей власти". Еще раз на 15 суток оппозиционер был осужден, отбывая наказание за первые 15.

Статкевич планировал баллотироваться на пост президента, однако в мае 2020 года ЦИК отказал ему в регистрации из-за непогашенной судимости. Политик, который также был одним из претендентов на пост президента Беларуси в 2010 году, был тогда осужден на 6 лет за "организацию массовых беспорядков". Судимость Статкевича будет считаться погашенной в 2023 году.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.

В настоящее время потенциальные соперники действующего президента Александра Лукашенко на выборах - экс-руководитель Белгазпромбанка Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский находятся в местах лишения свободы. В отношении Бабарико возбуждено уголовное дело. Также арестованы активисты избирательной кампании, оппозиционные политики Павел Северинец и те, кто участвовал в мирных акциях протеста.

Теги: #статкевич #обвинение #выборы #беларусь
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