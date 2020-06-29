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19:25 29.06.2020

Израиль выделил $20 тыс. на помощь пострадавшим от наводнения западным регионам Украины, направляет питьевую воду, палатки, спальные мешки

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Израиль выделил $20 тыс. на помощь пострадавшим от наводнения западным регионам Украины, направляет питьевую воду, палатки, спальные мешки

Израиль выделил $20 тыс. (500 тыс. грн) для оказания срочной помощи пострадавшим от сильного наводнения западным областям Украины.

"Когда мы осознали масштабы стихийного бедствия в Западной Украине, мы работали с Министерством иностранных дел в Иерусалиме, чтобы выделить специальный бюджет для оказания чрезвычайной помощи. Бюджет в 500 тыс. грн ($20 тыс.) на покупку того, что базово необходимо", - сообщил посол Израиля в Украине Джоэл Лион The Jerusalem Post.

В качестве первоначального пожертвования посольство Израиля отправило тысячи бутылок с водой для жертв наводнения в Черновцы и Ивано-Франковск. Позже на этой неделе также будут предоставлены палатки и сотни спальных мешков.

Издание отмечает, что Израиль присоединился к усилиям украинского правительства и других стран по оказанию гуманитарной помощи жертвам стихийного бедствия, которое было названо самым сильным за столетие.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в ходе недавней поездки в Ивано-Франковскую область поставил задачу Кабинету министров привлечь к восстановлению пострадавших от непогоды регионов международную помощь.

27 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что США немедленно выделяют пострадавшим регионам $100 тыс., Израиль закупил 25 тыс. литров питьевой воды, а Молдова отправляет в Черновицкую область фуру с оборудованием и материалами для борьбы с чрезвычайными ситуациями.

Теги: #западная_украина #наводнение #гуманитарная_помощь #израиль
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