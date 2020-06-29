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20:45 29.06.2020

Пандемия коронавируса набирает темп – ВОЗ

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Пандемия коронавируса набирает темп – ВОЗ

Пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко, заявили в понедельник во Всемирной организации здравоохранения.

"Мы все хотим, чтобы это (пандемия - ИФ) закончилось... Но жесткая реальность заключается в том, что это все даже не близко к концу", - сказал в ходе брифинга глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус.

Он отметил, что "несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темп".

К настоящему моменту более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс. При этом от COVID-19 уже скончались 500 тыс. 306 человек.

Теги: #пандемия #воз #ситуация #мир
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