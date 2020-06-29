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19:50 29.06.2020

Италия предоставит гумпомощь спасателям, которые ликвидируют последствия наводнений в западных регионах Украины

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Италия предоставит гумпомощь спасателям, которые ликвидируют последствия наводнений в западных регионах Украины

На обращение посольства Украины в Риме итальянская сторона приняла решение предоставить гуманитарную помощь для западных регионов Украины, сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

"Соответствующее снаряжение и спецтехнику, а именно помпы, оборудованные комплектом рукавов, мобильные генераторы, спасательные тросы, квадрокоптеры, каркасные палатки с подогревом на 10 человек, костюмы для подводных спасательных операций, надувные лодки с моторами, 4-местные катамараны, спасательные жилеты и шлемы, портативные радиостанции и другое будут применять спасатели ГСЧС для ликвидации последствий разрушительных наводнений", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник вечером.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выразил благодарность за сотрудничество и помощь министру иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Протянуть руку помощи другу в тяжелые времена - это настоящее сотрудничество! Только так можно преодолеть беду, от COVID-19 к разрушительным наводнениям", - сказал Аваков.

В МВД напомнили, что в начале весны Украина передала Италии две партии гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что накануне 20 медиков системы Минздрава и МВД улетели помогать итальянским врачам.

Теги: #италия #наводнение #гумпомощь
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