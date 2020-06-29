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18:22 29.06.2020

Страны ЕС предоставят Украине помощь для преодоления последствий наводнений

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Страны ЕС предоставят Украине помощь для преодоления последствий наводнений

В рамках механизма гражданской защиты Европейского Союза Италия направила в Украину самолет с помощью для ликвидации последствий наводнений на юго-западе страны, сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

"Сегодня самолет правительства Италии доставит пострадавшему населению насосное оборудование, средства индивидуальной защиты, бензопилы, электростанции и палатки. В выходные Швеция приняла на себя обязательство направить (в Украину - ИФ) противопожарные барьеры, шланги и технических экспертов", - указывается в сообщении.

Кроме того, Европейская комиссия предоставляет Украине помощь с картографированием пострадавших районов через спутниковую систему Евросоюза Copernicus.

"Швеция и Италия служат доказательством солидарности Евросоюза в случае стихийных бедствий. Мы готовы оказать дальнейшую помощь всем, кто находится в пострадавших районах, и поддержать органы гражданской защиты, которые стремятся удовлетворить самые насущные потребности на местах", - заявил комиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Евросоюз активировал механизм гражданской защиты в ответ на срочный запрос Украины, что позволит странам ЕС помочь ГСЧС Украины в преодолении последствий наводнений, согласно списку потребностей.

Теги: #ес #наводнение #украина #паводок
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