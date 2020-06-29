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17:39 29.06.2020

Адвокат Порошенко заявил о сфальсифицированном постановление по вручению подозрения

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Адвокат Порошенко заявил о сфальсифицированном постановление по вручению подозрения

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сфальсифицировала постановление о вручении подозрения пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко, утверждает адвокат Игорь Головань.

"10 июня я написал пост о том, что генеральный прокурор Венедиктова нарушила нормы ст. 110 Уголовного процессуального кодекса и не оформила постановлением процессуальное решение поручить осуществление сообщение о подозрении народному депутату Украины, пятому президенту Украины Петру Порошенко. Нахал с прокурорским удостоверением, который прервал допрос Петра Порошенко в качестве свидетеля, имел при себе только не предусмотренную законом бумажку "поручение", то есть не имел никаких полномочий. Никакого сообщения о подозрении осуществлено не было", - написал Головань на своей странице в Facebook.

Он также напомнил, что во время встречи в кабинете Венедиктовой прокуроры заявляли, что отдельное постановление не требуется.

"Однако позже "проффесионалы" перечитали кодекс. И... постановление волшебным образом появилась в приложениях к ходатайству о применении к Петру Порошенко меры пресечения - содержания под стражей", - сообщил адвокат.

Однако, заявил он, добавленное к ходатайству постановление было оформлено с ошибками.

"Вероятно, в результате спешки, в тексте поддельной постановления появились статьи УПК (109 и 382), которые были закрыты еще 25 мая", - заявил Головань, обвинив Венедиктову в некомпетентности и фальсификации.

Как сообщалось, народный депутат Порошенко подозревается в том, что, будучи президентом Украины, в 2018 году путем издания явно преступного приказа склонил военное должностное лицо - главу Службы внешней разведки (СВР) Украины - к превышению им власти и служебных полномочий, то есть к умышленному совершению действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенному в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УК Украины.

Досудебное расследование ведет Государственное бюро расследований.

Теги: #порошенко #прокуратутра #суд
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