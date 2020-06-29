В Берлине прошла межправительственная встреча с участием торгового представителя Украины и госсекретаря Минэкономики ФРГ

В Берлине состоялись украино-немецкие межправительственные переговоры, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Несмотря на все пандемии: в Берлине состоялись важные украино-немецкие межправительственные переговоры торгового представителя Украины, вице-министра Тараса Качки и парламентского госсекретаря Министерства экономики ФРГ, сопредседателя Группы высокого уровня Марко Вадервитца (ХДС)", - сообщил Мельник на своей странице в Twitter.

Дипломат поблагодарил немецкую сторону за встречу.

О теме переговоров не сообщается.