События

17:21 29.06.2020

В Берлине прошла межправительственная встреча с участием торгового представителя Украины и госсекретаря Минэкономики ФРГ

1 мин читать
В Берлине прошла межправительственная встреча с участием торгового представителя Украины и госсекретаря Минэкономики ФРГ

 

В Берлине состоялись украино-немецкие межправительственные переговоры, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Несмотря на все пандемии: в Берлине состоялись важные украино-немецкие межправительственные переговоры торгового представителя Украины, вице-министра Тараса Качки и парламентского госсекретаря Министерства экономики ФРГ, сопредседателя Группы высокого уровня Марко Вадервитца (ХДС)", - сообщил Мельник на своей странице в Twitter.

Дипломат поблагодарил немецкую сторону за встречу.

О теме переговоров не сообщается.

Теги: #украина #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:06 29.06.2020
ЕС утвердил решение продлить экономические санкции, введенные для РФ из-за дестабилизации Украины, еще на полгода

ЕС утвердил решение продлить экономические санкции, введенные для РФ из-за дестабилизации Украины, еще на полгода

10:30 29.06.2020
В Украине за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило количество выздоровевших в 20 области Украины и в Киеве

В Украине за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило количество выздоровевших в 20 области Украины и в Киеве

09:29 29.06.2020
В Украине 646 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 93 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

В Украине 646 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 93 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

08:34 29.06.2020
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности – ГСЧС

08:21 29.06.2020
В 70 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 550 домов, разрушены объекты инфраструктуры – ГСЧС

В 70 населенных пунктах Западной Украины подтоплено почти 550 домов, разрушены объекты инфраструктуры – ГСЧС

08:02 29.06.2020
Из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины – ГСЧС

Из-за непогоды обесточены 103 населенных пункта в 4 областях Украины – ГСЧС

07:33 29.06.2020
Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

06:47 29.06.2020
Кличко показал новый свето-музыкальный фонтан в Сырецком парке Киева

Кличко показал новый свето-музыкальный фонтан в Сырецком парке Киева

03:26 29.06.2020
Чиновники Закарпатского лесхоза предстанут перед судом за служебную халатность повлекшую убытки в 3 млн грн – ГБР

Чиновники Закарпатского лесхоза предстанут перед судом за служебную халатность повлекшую убытки в 3 млн грн – ГБР

01:07 29.06.2020
Группа из 6 человек предстанет пред судом за незаконную вырубку леса - ГБР

Группа из 6 человек предстанет пред судом за незаконную вырубку леса - ГБР

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЕС утвердил решение продлить экономические санкции, введенные для РФ из-за дестабилизации Украины, еще на полгода

Организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия - замглавы МИД

В Украине за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило количество выздоровевших в 20 области Украины и в Киеве

В Украине 646 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 93 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

ПОСЛЕДНЕЕ

Иран отправил на расшифровку во Францию черный ящик со сбитого украинского самолета

Адвокат Порошенко заявил о сфальсифицированном постановление по вручению подозрения

Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа, отправили запрос в Интерпол

В Индии второй день подряд выявляют почти 20 тыс. случаев коронавируса

В Одесской области ограничено движение по мосту Хаджибейского лимана

В Черновицкой области с 1 июля возобновится внутриобластное сообщение и работа ресторанов

Большинство украинцев считают, что количество больных коронавирусом в ближайшее время будет расти - опрос

51% украинцев считают справедливым расследование дел против Порошенко, 30% - политическим преследованием

В Закарпатской области заполненность коек для больных COVID-19 превысила 70%, показателям для ослабления карантина не соответствуют 13 областей

В западных областях Украины в ближайшие сутки продолжится повышение уровней воды в реках, возможны оползни и селевые потоки

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА