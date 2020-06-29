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17:21 29.06.2020

Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа, отправили запрос в Интерпол

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Власти Ирана выдали ордер на арест Трампа, отправили запрос в Интерпол

Судебные власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и еще более 30 лиц, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство 3 января командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани, сообщает агентство Associated press (AP).

По словам прокурора Тегерана Али Мехра, Трамп и остальные лица обвиняются в "убийстве и терроризме". Но прокурор не уточнил, кого кроме Трампа, хотел бы арестовать Иран.

Он подчеркнул, что Иран намерен добиваться справедливости даже после того, как Трамп покинет пост президента.

Мехр отметил, что Иран попросил Интерпол выдать "красное уведомление" - высшего приоритета - для задержания Трампа и прочих лиц, обвиняемых в убийстве Сулеймани.

Однако, уточняет AP, в Интерполе пока никак не прокомментировали запрос иранских властей.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

Теги: #трамп #иран
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