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16:57 29.06.2020

В Индии второй день подряд выявляют почти 20 тыс. случаев коронавируса

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В Индии второй день подряд выявляют почти 20 тыс. случаев коронавируса

Медицинские службы Индии уже второй день подряд диагностируют почти 20 тыс. случаев коронавируса COVID-19, сообщает в понедельник британское издание The Guardian.

Так, за минувшие сутки в Индии зафиксировали прирост случаев инфицирования на 19 459, а за предшествовавший аналогичный период - на 19 906. Таким образом, общее число случаев заболевания в стране превысило 540 тыс., и Индия оказалась на четвертом месте в мире по распространению вируса - после США, Бразилии и России.

Число летальных исходов среди инфицированных выросло до 16 504.

Между тем, эксперты опасаются, что вскоре больницы Индии могут не справиться с наплывом заболевших.

The Guardian отмечает, что тем временем штат Махараштра на западе страны, где зафиксировано больше всего случаев COVID-19, продлил частичный режим изоляции до конца июля. Согласно новым правилам, жители могут посещать магазины и парки в радиусе 2 км от места жительства, но власти призвали население без особой нужды не покидать дома.

На прошлой неделе также сообщалось, что вспышка COVID-19 произошла в штате Ассам на северо-востоке Индии.

Теги: #коронавирус #индия
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