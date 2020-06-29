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16:17 29.06.2020

В Одесской области ограничено движение по мосту Хаджибейского лимана

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В Одесской области ограничено движение по мосту Хаджибейского лимана

В Одесской области в связи с большим количеством транспорта, выезжающего из Одессы в направлении Киева через мост Хаджибейского лимана, движение в направлении столицы осуществляется по двум полосам, сообщает патрульная полиция Одесской области.

"Легковой транспорт, который двигается в направлении Одессы, совершает объезд моста по следующему маршруту: поселок Болагрка, Зоряное, Палиевка, Алтестово", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На месте работают экипажи патрульных. Движение грузовых автомобилей будет совершаться по отдельному маршруту при помощи патрульных.

Теги: #полиция #одесская_область
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