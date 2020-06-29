События

16:14 29.06.2020

В Черновицкой области с 1 июля возобновится внутриобластное сообщение и работа ресторанов

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В Черновицкой области с 1 июля возобновится внутриобластное сообщение и работа ресторанов

В Черновицкой области с 1 июля будет восстановлено внутриобластное сообщение, сообщает пресс-служба Черновицкой областной государственной администрации.

Соответствующее решение было принято областной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"При этом в транспорте должны быть заполнены только сидячие места, а пассажиры должны ехать в масках. Также будут проводить температурный скрининг", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Кроме того, будет разрешена работа спортзалов и ресторанов при условии, что в помещениях будут находиться не более 10 человек.

Также с 1 июля откроются стадионы и спортивные площадки, будет разрешено проведение индивидуальных и групповых тренировок (до 10 человек) на открытом воздухе.

Как сообщалось, в Черновицкой области за сутки подтверждены 59 новых случаев заболевания COVID-19, 2 – смерти, 13 человек выздоровели.

Теги: #коронавирус #черновицкая_область
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