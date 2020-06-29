В Закарпатской области заполненность коек для больных COVID-19 превысила 70%, показателям для ослабления карантина не соответствуют 13 областей

В Закарпатской области показатель заполненности больничных коек, выделенных для госпитализации пациентов с COVID-19, составил 70,78%, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

По состоянию на 29 июня это самый высокий показатель в стране. На втором месте Черновицкая область (заполнены 45,89% коек), на третьем - Волынская с показателем заполненности койкомест 44,71%.

Кроме того, в Закарпатской области превышен показатель обнаружения случаев инфицирования - 16,12% при необходимых для ослабления карантина 11%.

Всего показателям для ослабления противоэпидемических мер не соответствуют 13 регионов Украины - помимо Закарпатской области превышение целевых показателей отмечается в Волынской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Одесской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях, а также в Киеве.

Как сообщалось, в Украине заметно снизился суточный прирост инфицирования коронавирусом: по состоянию на утро понедельника выявлено 646 новых случаев Covid-19, 93 из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли.