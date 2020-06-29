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15:05 29.06.2020

40% украинцев не поддерживают продолжение медицинской реформы

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40% украинцев не поддерживают продолжение медицинской реформы

40% украинцев против продолжения медицинской реформы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 20 по 23 июня.

25% респондентов ответили, что поддерживают продолжение второго этапа медицинской реформы, 32% сказали, что они мало знают об этом и у них нет сформированного мнения на этот счет, остальные затруднились с ответом или отказались отвечать.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основании случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка включает в себя 2000 респондентов и репрезентативна для взрослого населения Украины (в возрасте 18 лет и старше), за исключением временно оккупированных районов Донецкой и Луганской области и Автономной республики Крым.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%. Данные этого исследования сравниваются с результатами предыдущих опросов КМИС.

Теги: #кмис #медреформа #опрос
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