Более 1 млн жителей индийского штата Ассам пострадали от наводнения, есть жертвы

В индийском штате Ассам более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за сильного наводнения, вызванного муссонными ливнями, сообщили в понедельник местные власти.

"Два человека утонули за последние сутки и более одного миллиона человек пострадали, ситуация с наводнением становится критичнее с каждым часом", - говорится в бюллетене правительства штата.

Из-за проливных дождей вышла из берегов одна из крупнейших рек в мире Брахмапутра, затопив более 2 тыс. деревень Ассама, который ежегодно страдает от сезонных наводнений.

Власти отмечают, что под водой оказался национальный парк Казиранга, где обитают редкие носороги.

По данным федерального управления Индии по водным ресурсам, ожидается, что уровень воды в реке повысится, поскольку в ближайшие три дня ожидается увеличение количества осадков.

На данный момент в штате развернуты военизированные формирования для проведения спасательных операций и обеспечения соблюдения социальной дистанции в убежищах для предотвращения распространения коронавируса COVID-19.

С начала вспышки коронавируса в Ассаме диагностировали почти 7,5 тыс. случаев заражения, 11 инфицированных скончались.

Всего в Индии зафиксировано почти 550 тыс. заражений, причем количество летальных исходов превышает отметку в 16 тыс.