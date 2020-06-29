События

14:37 29.06.2020

Штат Миссисипи последним в США уберет со своего флага символику конфедератов

1 мин читать
Штат Миссисипи последним в США уберет со своего флага символику конфедератов

Обе палаты конгресса американского штата Миссисипи проголосовали за то, чтобы убрать с флага штата символ Конфедерации, сообщает Associated Press.

Эту инициативу поддержали 91 член палаты представителей и 37 сенаторов, "против" высказались 23 члена палаты представителей и 14 сенаторов.

Таким образом, этот американский штат станет последнем в США, с флага которого будет удален этот символ - косой синий в белом обрамлении крест с 13-ю звездами на красном фоне.

Ожидается, что губернатор Тейт Ривз подпишет этот законопроект в ближайшие дни.

Разработкой нового дизайна флага займется специальная комиссия.

Теги: #сша #миссисипи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:33 29.06.2020
Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

10:49 28.06.2020
США поздравили Украину с Днем Конституции

США поздравили Украину с Днем Конституции

10:41 28.06.2020
Пытавшимся свались в Вашингтоне статую президента Джексона предъявлены обвинения в вандализме

Пытавшимся свались в Вашингтоне статую президента Джексона предъявлены обвинения в вандализме

16:33 27.06.2020
В США число заразившихся коронавирусом приближается к 2,5 млн человек

В США число заразившихся коронавирусом приближается к 2,5 млн человек

15:44 27.06.2020
США готовы координировать с ЕС усилия по ослаблению ограничений из-за коронавируса

США готовы координировать с ЕС усилия по ослаблению ограничений из-за коронавируса

13:01 27.06.2020
США предоставит Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях

США предоставит Украине финансирование в размере $100 тыс. для борьбы с паводками в западных областях

07:53 27.06.2020
США намерены продолжить открывать экономику, несмотря на распространение коронавируса

США намерены продолжить открывать экономику, несмотря на распространение коронавируса

05:26 27.06.2020
В США жертвами коронавируса стали более 125 тыс. человек

В США жертвами коронавируса стали более 125 тыс. человек

00:26 27.06.2020
В Техасе и Флориде закрывают бары из-за новой вспышки коронавируса

В Техасе и Флориде закрывают бары из-за новой вспышки коронавируса

22:28 26.06.2020
SpaceX вновь перенесла запуск очередной партии интернет-спутников Starlink

SpaceX вновь перенесла запуск очередной партии интернет-спутников Starlink

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия - замглавы МИД

В Украине за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило количество выздоровевших в 20 области Украины и в Киеве

В Украине 646 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 93 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Доля украинцев, положительно оценивающих действия Зеленского, за месяц сократилась с 47% до 38%

Более 1 млн жителей индийского штата Ассам пострадали от наводнения, есть жертвы

В Китае одобрили использование экспериментальной вакцины против коронавируса для военных

Российские наемники с начала суток 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Парламент Грузии принял закон об изменениях в избирательной системе страны

В Украине кратковременные дожди и грозы, в районе Карпат – сильные дожди

Организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия - замглавы МИД

Порошенко привез помощь пострадавшим от паводков жителям Ивано-Франковской области

Харьковчанин неделю скрывал смерть родителей-пенсионеров и пытался покончить с собой

В Польше снижается число активных больных коронавирусом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА