Штат Миссисипи последним в США уберет со своего флага символику конфедератов

Обе палаты конгресса американского штата Миссисипи проголосовали за то, чтобы убрать с флага штата символ Конфедерации, сообщает Associated Press.

Эту инициативу поддержали 91 член палаты представителей и 37 сенаторов, "против" высказались 23 члена палаты представителей и 14 сенаторов.

Таким образом, этот американский штат станет последнем в США, с флага которого будет удален этот символ - косой синий в белом обрамлении крест с 13-ю звездами на красном фоне.

Ожидается, что губернатор Тейт Ривз подпишет этот законопроект в ближайшие дни.

Разработкой нового дизайна флага займется специальная комиссия.