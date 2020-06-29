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13:23 29.06.2020

Российские наемники с начала суток 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

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Российские наемники с начала суток 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

Российские наемники с начала понедельника, 29 июня, 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, в результате обстрелов осколочные ранения получили двое военных, сообщает Министерство обороны Украины.

"По состоянию на 12:00 сегодня, 29 июня, в районе проведения операции Объединенных сил задокументировано шесть случаев открытия огня со стороны российско-оккупационных войск. Уже с начала этого периода под вражеский огонь попадали наши позиции у н.п.Крымское, Березовое, Хутор Вольный", - сообщил спикер Александр Мотузяник в ежедневной сводке об обстановке в районе проведения ООС.

Также позже утром враг выпустил десять мин калибра 120 мм. у н.п.Березовое и с.Хутор Вольный, применив применили противотанковые управляемые ракеты, гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

"С начала суток двух наши военнослужащие были эвакуированы из боевых позиций с осколочными ранениями. Сейчас им оказывается медицинская помощь. Потери противника уточняются", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что состоянию на сейчас ситуация в зоне ООС остается стабильной и полностью контролируемой Вооруженными силами Украины.

Теги: #рф #минобороны #оос
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