Парламент Грузии принял закон об изменениях в избирательной системе страны

Парламент Грузии в понедельник принял конституционный закон об изменении избирательной системы, согласно которому осенью 2020 года в законодательный орган 120 депутатов будут избраться по пропорциональной системе, еще 30 депутатов - по мажоритарной.

Принятые поправки будут действовать только на предстоящих выборах, так как в Конституции записано, что парламентские выборы в 2024 году будут проводиться только по пропорциональной системе. Ранее на выборах в парламент 77 депутатов избирались по пропорциональной системе, еще 73 депутатов - по мажоритарной.

Лидеры оппозиции настаивали на проведении выборов исключительно по партийным спискам, считая, что мажоритарная система выборов дает преимущества правящей партии, которая, используя административный ресурс, в подавляющем большинстве проводит в парламент своих кандидатов в депутаты в мажоритарных одномандатных округах.

8 марта представители грузинских властей и оппозиционных партий договорились об изменении избирательной системы, а также о прекращении политического преследования. На основании этого соглашения президент Грузии Саломе Зурабишвили недавно помиловала осужденных лидеров оппозиции - бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулаву и бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили.

Оппозиционеры заявляют, что речь в соглашении с властями шла и о задержанном несколько месяцев назад за незаконное ношение оружия владельце оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Георгии Руруа.

Именно по этой причине оппозиционные парламентские фракции - "Европейская Грузия" и "Единое национальное движение" не приняли участия в голосовании по изменению избирательной системы, однако это не повлияло на результаты голосования, 117 голосами закон был принят.