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13:03 29.06.2020

В Украине кратковременные дожди и грозы, в районе Карпат – сильные дожди

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В Украине кратковременные дожди и грозы, в районе Карпат – сильные дожди

В ближайшие сутки погоду большей части территории Украины будет определять атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, во вторник ночью в западной части дожди, местами грозы, на Закарпатье, Карпатах и Прикарпатье значительные дожди, днем в северных, центральных и южных областях кратковременные грозовые дожди, местами град и шквалы 15-20 м/с, на остальной территории без осадков .

Температура ночью 15-20°, днем 24-29°, в южных и восточных областях 30-34°.

В Киеве во вторник ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, температура ночью 18-20°, днем 26-28°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 июня самая высокая температура днем была 34,1° в 1898г., самая низкая ночью 7,6° в 1894г.

В среду, 1 июля , на Левобережье кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью 14-19°, днём 25-30°; на юге ночью 18-23°, днём 29-34°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

29 июня в 9.00 температура воды в Чёрном и Азовском морях была 23-28°; в Днепре в пределах Киева 25°.

Теги: #погода #прогноз
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