Порошенко привез помощь пострадавшим от паводков жителям Ивано-Франковской области

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко приехал на Прикарпатье в пострадавшие от паводков населенные пункты.

Как сообщает пресс-служба "Евросолидарности", команда Порошенко побывала в Надворнянском районе, куда привезла дизель-генераторы и помпы для откачки воды.

"Мы услышали, что собственными усилиями, к сожалению, пока что без помощи власти часть села протянула свет, и часть села уже имеет электричество, а часть – нет, и живет сегодня без света. Вчера наша команда передала один дизель-генератор, и сегодня привезла второй", - сообщил Порошенко.

Он также отметил, что была оказана финансовая помощь для оплаты тяжелой строительной техники для восстановительных работ. "Просили, чтобы срочно найти тяжелую технику, которую власть пока не привлекла и неизвестно, когда привлечет. Сегодня мы оплачиваем технику для того, чтобы был грейдер, был экскаватор, были грузовики", - добавил лидер партии.

Политик сообщил, что во вторник, на заседании согласительного совета парламента "Евросолидарность" поднимет вопрос о немедленном выделении средств для восстановления сообщение с с.Черный Поток и со всеми селами, которые сегодня заблокированы на Прикарпатье.

По словам Порошенко, после осмотра разрушений будет составлен детальный план необходимых мероприятий и объемов помощи. "Мы вместе посмотрим, составим план, что нужно сделать. У кого разрушены дома - мы должны срочно выделить финансовую помощь на то, что если можно, то восстановить, если нет - то переселить", - пояснил он.

Помощь от Порошенко также передали жителям Галича.