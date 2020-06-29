Харьковчанин неделю скрывал смерть родителей-пенсионеров и пытался покончить с собой

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства гибели супругов-пенсионеров.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, в воскресенье в 22:09 к правоохранителям обратился житель многоэтажки на ул.Зерновая, рассказавший, что к нему зашел сосед и сообщил, что его родители умерли неделю назад, их тела до сих пор находятся в квартире, а сам он намерен покончить жизнь самоубийством.

"Полицейские обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему вызвали скорая медицинская помощь. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. Мужчина пояснил, что выпил краску и настойку валерианы. В настоящее время он госпитализирован", - говорится в сообщении.

Мужчина также рассказал полицейским, что его родители умерли 18 июня. Сын присыпал тела солью, чтобы не было запаха.

При осмотре места происшествия полицейские обнаружили два тела 83-летнего мужчины и 82-летней женщины.

Сейчас решается вопрос о квалификации происшедшего по Уголовному кодексу Украины.