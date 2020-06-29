События

11:52 29.06.2020

В Польше снижается число активных больных коронавирусом

1 мин читать
В Польше снижается число активных больных коронавирусом

В Польше за минувшие сутки по состоянию на утро понедельника выявлено 247 новых случая заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 6 человека из числа ранее заболевших скончались, 349 выздоровели, сообщается на портале worldometers.info.

Днем ранее, 28 июня, сообщалось о 193 новых случаях заболевания COVID-19, 3 человека из числа ранее заболевших скончались, 576 выздоровели.

27 июня было 319 новых случаях заболевания COVID-19, 6 человек из числа ранее заболевших скончались, 754 выздоровели.

26 июня - 276 новых инфицированных , 17 человек из числа ранее заболевших скончались, 564 выздоровели.

25 июня - 298 новых случаях инфицирования за сутки, 16 умерших и 520 выздоровевших за сутки;

24 июня –294 новых инфицированных за сутки и 21 умершем, а 561 – выздоровел;

23 июня –300 новых случаях инфицирования и 16 смертях, 497 – выздоровели;

По данным worldometers.info, в настоящее время активных больных в Польше 11 813 человек, днем ранее было 11 921 человек.

Всего с начала пандемии было зафиксировано 34 154 случаев инфицирования, умерли 1 444 человек, выздоровели – 20 897 человек.

Теги: #коронавирус #польша
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:17 29.06.2020
Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши

Дуда и мэр Варшавы вышли во второй тур выборов президента Польши

11:25 29.06.2020
В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай COVID-19 у военнослужащего из Киевской области

В ВСУ за сутки зафиксирован один новый случай COVID-19 у военнослужащего из Киевской области

10:32 29.06.2020
В Армении за сутки 482 новых заражения COVID-19, скончались 11 человек

В Армении за сутки 482 новых заражения COVID-19, скончались 11 человек

10:30 29.06.2020
В Украине за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило количество выздоровевших в 20 области Украины и в Киеве

В Украине за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило количество выздоровевших в 20 области Украины и в Киеве

09:33 29.06.2020
Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 115 человек

Во Львовской области за сутки коронавирус диагностировали у 115 человек

09:32 29.06.2020
В Киеве подтверждено 45 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, двое ранее заболевших умерли, 5 выздоровели - Кличко

В Киеве подтверждено 45 новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки, двое ранее заболевших умерли, 5 выздоровели - Кличко

09:29 29.06.2020
В Украине 646 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 93 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

В Украине 646 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 93 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

04:42 29.06.2020
В Китае за сутки выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом: 17 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

В Китае за сутки выявлены 18 новых случаев заражения коронавирусом: 17 активных и семь бессимптомных - Госкомздрав КНР

03:23 29.06.2020
Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс. - университет Хопкинса

Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс. - университет Хопкинса

23:45 28.06.2020
На Буковине 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине 59 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия - замглавы МИД

В Украине за сутки количество новых случаев COVID-19 превысило количество выздоровевших в 20 области Украины и в Киеве

В Украине 646 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки, 93 - выздоровели, 18 новых жертв вируса

21 новый случай заражения коронавирусом выявлен в ВСУ за сутки

Зеленский подписал закон, который позволит ОГА привлечь допфинансирование в виде кредитов на ремонты местных дорог уже в 2020 году

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине кратковременные дожди и грозы, в районе Карпат – сильные дожди

Организация Россией голосования о внесении изменений в Конституцию РФ на оккупированной территории Украины будет иметь для нее политические и правовые последствия - замглавы МИД

Порошенко привез помощь пострадавшим от паводков жителям Ивано-Франковской области

Харьковчанин неделю скрывал смерть родителей-пенсионеров и пытался покончить с собой

Большинство жителей Токио против проведения Олимпиады в 2021 году - опрос

Супруга депутата Николаевского облсовета выстрелила себе в голову, полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины

Rolling Stones пригрозила Трампу судом за использование ее песен на митингах

Двое украинских военных ранены в результате обстрелов российскими наемниками Крымского

Один горняк погиб, еще один тяжело травмирован на шахте "Привольнянская" в Лисичанске - Волынец

На границе с Венгрией полностью возобновлена работа 4 пунктов пропуска

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА