События

11:32 29.06.2020

Супруга депутата Николаевского облсовета выстрелила себе в голову, полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины

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Супруга депутата Николаевского облсовета выстрелила себе в голову, полиция устанавливает обстоятельства гибели женщины

Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели жены депутата Николаевского областного совета, которая из травматического оружия выстрелила себе ранения в голову, сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

"Сегодня, 29 июня, около 10 часов утра в полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия ранила себя в голову", - сказано в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Так, установлено, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия от полученных травм. Ее муж находился в помещении. Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются.

Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

По информации местных СМИ, погибла жена депутата областного совета от партии "Батькивщина" Игоря Ивануны.

Теги: #полиция #смерть #николаевская_область
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